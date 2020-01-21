武漢新型冠狀病毒肺炎疫情近日有快速升高跡象，武漢衛生健康委員會今天再發一則肺炎死通報，死者是89歲男性，13日出現癥狀，5天後因呼吸困難送醫治療，並於19日喪生，成為武漢肺炎第4起死亡病例。

武漢市衛生健康委員會表示，死者生前有高血壓、糖尿病、冠狀動脈疾病等。

至目前為止，武漢累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡4例。目前仍在院治療169例，其中重症35例、危重症9例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

(中時電子報)