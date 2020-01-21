武漢肺炎死亡通報再增1人 總數增至4例 12:132020/01/21 中時電子報 盧伯華 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎疫情延繞，今日再通報一起死亡病例，死亡總數增為4人。（圖／路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢新型冠狀病毒肺炎疫情近日有快速升高跡象，武漢衛生健康委員會今天再發一則肺炎死通報，死者是89歲男性，13日出現癥狀，5天後因呼吸困難送醫治療，並於19日喪生，成為武漢肺炎第4起死亡病例。 武漢市衛生健康委員會表示，死者生前有高血壓、糖尿病、冠狀動脈疾病等。 至目前為止，武漢累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡4例。目前仍在院治療169例，其中重症35例、危重症9例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。 (中時電子報) #武漢 #肺炎 #新型冠狀病毒 #人傳人 #SARS 也許您會感興趣 推薦閱讀 新型冠狀病毒延燒 武漢再添17宗病例 04:102020/01/20 全球財經 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 國內新增武漢肺炎疑似病例 1歲男童發燒隔離 16:302020/01/20 生活 疫情延燒 218例確診 台港陸拉警報 04:092020/01/21 焦點新聞 正值流感高峰 醫療體系拉警報 04:102020/01/21 兩岸要聞 武漢肺炎再增1死 15名醫護確診感染 05:592020/01/21 生活 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 急診有武漢肺炎疑似病例？新竹馬偕回應了 08:562020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 來台武漢女陸客已隔離 檢驗結果最快下午出爐 11:522020/01/21 生活 兩岸熱門新聞 武漢肺炎最新疫情有多嚴重？一次看懂病毒傳播狀況 - 兩岸 美馬里蘭大學封殺孔子學院 恐有骨牌效應 - 時政 陸學者：美醞釀在南海打新牌 陸方宜早做準備 - 兩岸 陸抗SARS專家鍾南山院士：武漢肺炎肯定人傳人 - 時政 洗澡滑倒！「7月大胎兒」雙腿間鑽出 20歲女嚇傻：我怎麼懷孕了 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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