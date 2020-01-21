因政府推出振興方案，以及對全球前景的悲觀情緒減退，為央行卸除一些擴大激勵措施的壓力，日本銀行周二宣布維持貨幣政策不變，並微幅調升經濟成長預測。

日銀宣布，短期利率目標維持於負0.1%不變，10年期公債殖利率維持在約0%不變，同時利率前瞻指引亦維持不變，該央行表示，為了防止達成物價目標的動能流失，必要時利率將維持於當前水平，甚至可能調降利率。此決議符合普遍預期。

日銀亦發布季度經濟報告，受政府的財政激勵措施提振，日銀將2019財年經濟成長預測由去年10月預估的0.6%調升為0.8%，將2020財年（4月1日起）成長預測由0.7%上修為0.9%，將2021財年成長預測由1.0%上修為1.1%。

此外，2019財年通膨率預測由去年10月預估的0.7%調降為0.6%，將2020財年通膨預測由1.1%下修為1.0%，將2021財年通膨預測由1.5%下修為1.4%。

日銀總裁黑田東彥將於稍晚召開記者會說明央行決議。

(時報資訊)