《日股》憂中國肺炎疫情擴散，日經早盤收跌0.75％ 12:162020/01/21 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散引發投資人擔憂，以及在獲利了結賣壓籠罩下，周二日經225指數早盤收跌0.75%，為23,902.60點。東證一部指數跌0.46%，為1736.08點。受中國肺炎疫情擴大影響，航空股跌幅最大。 (時報資訊) #日股 #日經225 #東證一部 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電早盤沒激情 台股開紅壓回至平盤 09:592020/01/17 財經 《匯市》人民幣中間價轉貶，台幣早盤小升 11:402020/01/17 財經 《日股》全球需求看俏，日經指數早盤登15月新高 12:232020/01/17 財經 美伊趨緩 下周油價大降0.7元 04:102020/01/18 財經焦點 12月中以來首次調降 下周油價每公升少0.7元 16:172020/01/18 生活 《台北股市》盤中焦點股：彩晶、南六、康那香、毛寶、恆大、朋程 10:032020/01/20 財經 《日股》美股創新高，日經指數早盤收漲0.25％ 11:272020/01/20 財經 《港股》恆指收跌0.9％，觀光餐飲股重挫 16:482020/01/20 財經 港遭降評＋武漢肺炎擴散雙利空 港股重挫2％ 11:242020/01/21 財經 武漢疫情擴散 陸股跌幅擴大 資金淨流出逾50億人民幣 11:332020/01/21 財經 財經熱門新聞 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 有彩蛋！星宇開航廣告 安排這「9個字」讓人流眼淚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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