中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散引發投資人擔憂，以及在獲利了結賣壓籠罩下，周二日經225指數早盤收跌0.75%，為23,902.60點。東證一部指數跌0.46%，為1736.08點。受中國肺炎疫情擴大影響，航空股跌幅最大。

(時報資訊)