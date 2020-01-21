樺晟(3202)2019年合併營收為34.13億元，年成長11.04%，受惠於電競筆電換機潮，可望帶動線材產品出貨，加上樺晟在其他新事業體如：柬埔寨信託業務逐漸萌芽，樺晟樂觀看待今年營運，樺晟預估，今年業績將較去年兩位數成長。

由於工程材料與電腦線材出貨暢旺，帶動樺晟2019年營收34.13億元，年成長11.04%。

展望今年，由於英特爾(Intel)在去年推出並開始量產10奈米CPU，且超微半導體(AMD)亦搶在去年中宣布生產7奈米CPU，今年預計推出更高階的GPU，兩大關鍵因素將引爆今年電競筆電的換機潮，微星(2377)、華碩(2357)、宏碁(2353)均樂觀看待此波換機潮，認為今年可望有雙位數的出貨成長，加上微軟也宣布，Microsoft的作業系統Win 7將於1月14日正式停止所有支援，雖然說作業系統還是可以使用，但無法接受微軟所提供的軟體更新與防火牆安全保障，預期從去年下半年起PC換機潮可望延續到今年上半年，此將有助於推升樺晟今年線材出貨。

在新業務方面，柬埔寨近幾年政治趨於穩定，經濟逐漸崛起，帶動房地產發展，亦吸引許多企業前進投資，但因柬國原本規定，外國人在柬埔寨憑藉護照僅可購買不帶土地、二層以上的公寓，享有永久產權，並可自主進行房屋租賃及買賣，因此若有購買需求的企業，都得向當地人借名才可購買，時常衍伸許多買賣糾紛；去年柬國通過信託法母法，非柬國人可透過信託方式進行房地產交易，而樺晟所投資的Stronghold Trustee(以下簡稱SH)信託公司就是柬國首家取得正式信託執照的公司，未來除了不動產信託外，公司也會進一步耕耘價金信託、以及權利信託的領域，加快搶攻柬國的信託市場。

樺晟董事長魏孝秦表示，受惠於電競筆電換機潮，希望能帶動今年線材產品出貨，推升營收成長，加上公司其他新事業體如：柬埔寨信託業務逐漸萌芽，對於今年營運樂觀以對。

(時報資訊)