請蔡英文總統今天視察陸軍南區部隊聯合測考中心，要求國防部和陸軍司令部，持續提升各地聯合測考中心的訓測能量。她說，除了垂直性的提升以外，更要水平性的擴大，擴大在全民國防跟後備戰力的任務，請國防部盡速完成相關的規劃。

蔡英文今天中午赴陸軍南測中心指出，在春節的前夕，來看我們南區聯合測考中心的弟兄姊妹們，並且跟大家一起共進午餐，主要是要來感謝各位一直以來努力貢獻守護國家和平，一定要靠我們堅實的國防，而國防除了要有良好的武器裝備之外，更為重要的是要有優秀的國軍弟兄姊妹，而優秀的國軍不僅是國防的基礎，更是社會未來發展的動力。

她告訴在場官兵，你們的優秀讓南部聯合測考中心能夠充分的發揮功能，透過訓練跟測驗提升國軍部隊的戰鬥的素質。「那麼再次呢，我要要求國防部跟陸軍司令部，持續地提升各地的聯合測考中心的訓測能量，精益求精，好還要更好。」

南區聯合測考中心也負責寒假戰鬥營以及全民國防活動的推廣，蔡英文也肯定成效非常好，在南部戰場抗壓體驗營有86個名額，就有200多人來報名。透過這些活動，不僅有利於社會對國軍的認同，對第二階段提升素質的募兵制度，會有很大的助益。

她說，未來後備制度的改革，也需要整合各地測考中心的能量，讓後備軍人維持在營期間的本事。因此，對各地聯合測考中心的精進，除了垂直性的提升以外，更要水平性的擴大，擴大在全民國防跟後備戰力的任務，請國防部盡速完成相關的規劃。

蔡英文提到，「我說過，身為中華民國的三軍統帥，一定是各位最大的後盾。我一直努力讓各位能以身穿軍服為榮」，她請大家不要忘記這一身軍服所代表的責任，戮力職守，用實事求是的精神，「讓國人同胞看到你們的優秀，相信國軍的戰力，認同國防的發展，信任國家的安全穩定」。

這個禮拜就要過年，她祝福所有的同仁新年快樂，同時「我要特別請我們當值的同仁除了堅守崗位之外，也別忘記打電話問候家人，那麼等一下我們還要吃飯，各位可以多吃一點，不是，各位應該要多吃一點。那麼任務，各位都辛苦了，謝謝大家」。

(中時 )