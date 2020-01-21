彰化縣府人事大地震，彰化縣長王惠美上任一周年後，即不斷有要調整一級主管人事的聲音傳出，21日上午彰化縣政府公布人事異動公告，多達10個局處首長異動，皆自2月1日正式生效。

這波異動名單，縣府計畫處長由前雲林縣副縣長高孟定接任，縣府參議田飛鵬調任城市暨觀光發展處處長，城觀處長馬英傑調任縣府參議，代理新聞處長的縣府參議李俊德真除，行政處長蔡松煇因個人生涯規劃離職、改由參議王玟升調任行政處長。

另外，財政處長陳燕慧調任參議並代理地方稅務局長，地方稅務局長楊瑞美調任縣府參議，地政處長劉坤松調任財政處長，地政處長則由副處長陳麗梅代理，劉玉平調任經濟暨綠能發展處長，建設處長由副處長陳威宏代理。

其中，田飛鵬回鍋擔任城觀處長，原本兼任經綠處長的建設處長劉玉平，則正式調動至經綠處，一般咸認王惠美要借重其長才，推動鹿港打鐵厝園區計畫開發案與處理風電綠能政策等；而66歲的高孟定是國立台大土木工程學系博士，逢甲大學都市計畫與空間資訊系副教授，曾任立法委員、國大代表，也是張榮味擔任雲林縣長任內的副手。

王惠美上任縣長時，多數一級主管皆留任，僅微幅調整，當時她曾表示以三個月為觀察期再做調整，但因財政問題嚴峻，為了整頓財政狀況求縣政平穩，觀察期延長，就任一周年後，王惠美對於施政擘劃已有明確方向與規畫，因此此次大刀闊斧調動人事。原定要等農曆年後再公布人事命令，讓大家都好好過年，不料風聲提前走漏，成為府內近期熱烈討論打探的話題，為了避免「夜長夢多」，提前在今日公布。

彰化縣議會國民黨團副書記長曹嘉豪表示，國民黨團一致期待彰化縣政推行順遂，準確的調度除了能更貼合縣長習性，一級主管是為了協助首長運籌縣政事務的先行者，期待新內閣能更完備！他指出，高孟定處長資歷完備，更曾任立法委員，希望貼近民意的新人馬，上任後能亮眼演出。

(中時 )