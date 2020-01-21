看準年終獎金發放與過年買氣持續發酵，燦坤3C自1月22日（三）起至2月3日（一）推出年前最後一檔「鼠來運轉 開運購」促銷活動，可用1元加購多項商品。燦坤也看好寒假學生筆電採購，預計此波寒假筆電業績將比平日成長15％。

近期氣候轉為濕冷也帶動除濕機買氣，此外過年圍爐熱銷的廚房小家電如烤箱、微波爐等消費者詢問度較高的商品都享有驚喜活動價，預估這波採購旺季將一路延續到農曆年節。

燦坤商品部總經理李經緯表示：「年節及寒假將至，許多學生族群利用領到紅包的時機，於開學前選購新款筆電，滿足個人上網及電競娛樂的需求，預期寒假期間將較平日帶動筆電業績15％的成長。」

李經緯說，年假期間也是全家相聚出遊的好時機，燦坤針對近年最夯的露營議題推出微型投影機獨家優惠，讓各位享受相聚的每一刻。新春期間燦坤3C將持續為大家服務，整合門市及線上購物全通路優勢，24小時不打烊。

燦坤「鼠來運轉 開運購」活動期間購買指定電視即可用1元加購松井5.5L無煙免油健康氣炸鍋(市價6,980元)；購買指定窗型/一對一分離式空調滿5萬元即可用1元加購飛利浦蒸汽熨斗(市價3,000元)、雙人牌刀具組2入(市價3,450元)或膳魔師保溫瓶3入(市價4,800元)三選一；購買冰箱/洗衣機滿88,888元可以1元加購HOMEDICS溫感絨毛震動按摩枕(市價5,290元)。

(工商 )