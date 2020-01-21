實兵接戰模擬系統操演場面逼真。（莊曜聰攝）

實兵接戰模擬系統操演場面逼真。（莊曜聰攝）

86位參加全民國防教育南部戰場抗壓體驗營的學子也同場觀摩。（莊曜聰攝）

蔡英文總統與官兵共餐，慰勉辛勞。（莊曜聰攝）

農曆春節將至，蔡英文總統今天上午南下前往位於台南白河的陸軍南區聯測中心視察，與參與戰鬥營的高中、大學生一起觀看模擬戰鬥操演，中午與官兵一同用餐，也頒發加菜金提前賀節，蔡英文致詞時特別提到，她身為中華民國的三軍統帥，是國軍最大的後盾，也一直努力讓國軍弟兄能以身穿軍服為榮，並牢記這身軍服所代表的責任，戮力職守，讓國人同胞相信國軍的戰力，認同國防的發展，信任國家的安全穩定。

蔡英文總統在國防部長嚴德發、台南市長黃偉哲陪同下來到陸軍南區部隊聯測中心，軍方安排在營區司令台前操場進行實兵模擬接戰系統操演，包括86位參加全民國防教育南部戰場抗壓體驗營的學子也同場觀摩，實兵模擬接戰系統以雷射接收代替傳統實彈，聲光效果逼真又能降低危險性。

蔡英文表示，透過訓練跟測驗能提升國軍部隊的戰鬥的素質，她會要求國防部跟陸軍司令部，持續地提升各地的聯合測考中心的訓測能量，另外南區聯合測考中心負責寒假戰鬥營以及全民國防活動的推廣成效非常好，不僅有利於社會對國軍的認同，對第二階段提升素質的募兵制度，會有很大的助益。

另外未來後備制度的改革，需要整合各地測考中心的能量，因此，對各地聯合測考中心的精進，除了垂直性的提升以外，更要水平性的擴大，未來也會請國防部盡速完成相關的規畫。

(中時 )