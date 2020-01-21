農業局今天上午舉辦「鼠年嗨漁港好吃又好玩」記者會。（譚宇哲攝）

新北市農業局推薦到北海岸及東北角5大特色漁港走春，採買特色水產伴手禮。（譚宇哲攝）

春節7天連假何處去？新北市農業局推薦到北海岸及東北角5大特色漁港走春，不僅可欣賞絕美海景、日出、夕照等，還可品嘗當季新鮮魚貨、採買特色水產伴手禮，也可搭乘娛樂遊艇，從海上欣賞福爾摩沙之美。

農業局今天上午舉辦「鼠年嗨漁港好吃又好玩」記者會，由新北市副市長吳明機與新北市各區漁會代表共同推廣漁港春由路線、遊艇串聯港及特色水產伴手禮。

吳明機表示，北海岸有約140公里長的海岸線，觀光資源豐富，民眾可以清晨到貢寮看日出，中午到富基漁市、龜吼漁夫市集吃海鮮、採買伴手禮，或到深澳品嘗小卷，傍晚則可以在淡水欣賞夕陽，歡迎民眾春節期間到新北漁港吃喝玩樂。

農業局指出，北海岸及東北角的特色漁港包括淡水第二漁港漁人碼頭、富基漁港、龜吼漁港、深澳漁港、貢寮福隆漁港等，盛產的當地漁產如貢寮鮑、萬里蟹、小卷遠近馳名，加上周邊景點多，淡水夕照與老街、沿海地質景觀、三貂角日出，串聯起好吃又好玩的濱海旅遊行程。

農業局表示，春節連假也可以到淡水第二漁港或瑞芳深澳漁港搭乘娛樂漁船，若從淡水第二漁港出發，可以停泊後厝、富基、草里、水尾、萬里及水湳洞等6處漁港，另也可停泊基隆八斗子遊艇專區、貢寮龍洞遊艇港及宜蘭烏石遊艇專區，感受不一樣的觀景視角與休閒漁業。

(中時 )