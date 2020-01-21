法國網紅「信誓蛋蛋」在Youtube頻道擁有175萬訂閱，曾經挑戰在荒島求生2週，系列影片也讓他們累積大量粉絲，不過他們的頻道卻在半年前停止更新；沉寂一段時間後，如今終於又發布影片，這次他們決定挑戰從中國東南部的海南島，搭乘uber遠赴中國西北新疆的烏魯木齊，總計花了6天時間完成，也順利突破世界紀錄，至於這趟uber旅程花費多少錢，「信誓蛋蛋」其中一名團員鋼蛋看到後嚇傻了。

「信誓蛋蛋」18日發布以「我打到了世界上最長距離的UBER /滴滴快車！非常貴...」為題的影片，他們打算叫一輛uber，從海南島一路搭到新疆烏魯木齊，不過每當司機聽到他們的計畫時，都露出驚恐表情直呼不可能，幾經碰壁後，他們終於找到一位司機點頭，答應陪他們完成這趟旅程。

「信誓蛋蛋」團員鋼蛋、笨蛋隨著司機回家拿行李，一行人浩浩蕩蕩地出發了，他們先是經過重慶、陝西、蘭州，花了6天時間抵達最終目的地烏魯木齊。至於這趟旅程的花費也是讓鋼蛋出乎意料，他們一共花了14684.86元人民幣（約6萬4千元新台幣）的車資，最後，一行人便在路邊開香檳慶祝這得來不易的一刻，而鋼蛋也大讚這名司機，因為這個世界紀錄是他自己一個人達成的。

影片發布不到5天，就累積多達100萬人次觀看，許多粉絲看完影片後都被uber司機給圈粉了，紛紛在底下留言：「這個司機大哥也太可愛了吧！（融化」、「太可愛了 這種司機真的不好找不過真的這種旅行也是個不錯的際遇」、「看了標題已經感受到這司機賺大了！！！ 不光是錢，還有跟他們相處的美好時光」、「史上最狂司機」。

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(中時電子報)