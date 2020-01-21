今年特地在主花海區灑播白色波斯花，營造「瑞雪金鼠兆豐年」的意象。（周麗蘭攝）

主花海區有五座裝置藝術可打卡。（周麗蘭攝）

一年一度莿桐鄉孩沙里得波斯花海綻放了！今年33公頃花田開得早，農曆過年時正好看，現場有裝置藝術供遊客拍照打卡，大年初二至初四舉辦為期三天花海節，初二上午10點開始，在主花海區完成五座裝置藝術打卡，就可領取限量100份開運金幣。

莿桐鄉公所指出，「2020金鼠兆豐年開運金幣」限量100份，遊客只要在現場5座裝置藝術完成拍照打卡「莿桐孩沙里花海」，標記「2020雲林莿桐花海」、「金鼠兆豐年」、「莿桐上揚」，到花海會場服務台確認完畢，前100人可兌換開運金幣。

莿桐鄉長林靖焜表示，初二當日也盛大舉辦「千人桐饗活動」，免費品嚐地方特色風味餐，活動已報名結束，每桌六人為一組團報，當天將有五菜一湯，共60桌。

五顏六色的花海。（周麗蘭攝）

21日舉行花海節記者會。（周麗蘭攝）

今年波斯花海與雜草的生命力都很旺盛，花海盛放夾雜草花，看起來比往年稀疏一些。（周麗蘭攝）

初二到初四將有田間趣味遊戲（包含認識在地常見蔬菜）、水牛互動體驗、點心製作DIY、在地蔬果展售、裝置藝術打卡、草地音樂會。

今年波斯花海與雜草的生命力都很旺盛，花海盛放夾雜草花，看起來比往年稀疏一些。

(中時 )