封測龍頭日月光投控（3711）宣布榮獲2019年國際氣候變遷專案評比（CDP）最高等級A List成績，為台灣唯一獲得3次A List的企業，穩居全球半導體產業在氣候變遷管理行動領導者，更是台灣唯一在同年度獲得DJSI領導者與CDP A List的企業。

CDP為2000年由國際主流法人投資機構發起成立的非營利組織，透過對企業進行問卷調查與評比方式，使投資人更能確保投資有效性及環境風險掌握能力。截至去年底，全球共有525家法人投資機構成為CDP簽署人，管理總資產達96兆美元。

CDP評比採階梯式計分法，問卷得分會以A、A-、B、B-、C、C-、D與D-評比呈現，被評比為A的企業，將可列入當年度A List名單中。去年全球共有8400家企業參與評比，其中僅2％（179家）被列為A List，當中台灣共有3家入選，日月光集團為其中之一。

日月光建立整合型碳管理策略、政策及系統，以節能、綠能、儲能3大方針促進公司低碳發展。在既有的企業風險管理（ERM）系統架構下，導入金融穩定委員會（FSB）公布的氣候相關財務揭露建議書（TCFD）架構，辨識短、中、長期氣候相關風險與機會。

同時，日月光設定情境分析方法，模擬各項參數在未來時間軸上的改變，以評估對營運或財務的衝擊發生位置與規模，並針對潛在的重大衝擊提出具體因應策略與財務規畫。在CDP評比的11項題組中，日月光集團有6項獲得領導級成績。

因應氣候變遷風險及全球能源結構的脫碳轉型趨勢，日月光集團視挑戰為機會，並轉化為營運成長驅動力，致力創造與領導低碳經濟的永續解決方案，使經營績效立基於氣候友善、韌性以及具成本效益，帶領全球半導體產業持續成長。

日月光2014年發行亞洲首檔製造業綠色債券，將資金用於綠建築和綠色製程，去年再發第二檔綠色債券，將資金投入再生能源及能源科技發展、能源使用效率提昇及能源節約、溫室氣體減量、廢棄物回收處理或再利用、水資源節約、潔淨或回收循環再利用等項目類別。

(時報資訊)