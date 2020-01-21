「字母哥」阿提托康波今天繳出28分、14籃板、10助攻的大三元出色成績單，率領公鹿111比98擊敗公牛，笑納7連勝，戰績39勝6敗繼續獨霸全聯盟，不過，字母哥單場發生8次失誤，差點寫出尷尬的另類「大四喜」數據。

公鹿開季就在字母哥的領軍下一路獨走，期間還寫下18連勝絕佳紀錄，從去年11月11日起至今只輸過3場比賽，拿到了32勝，而且不曾連敗過，這種戰果就連詹姆斯與安東尼戴維斯坐鎮的湖人，以及擁有里歐納德和保羅喬治的快艇也都相形失色。

更重要的是，公鹿本季的場均得分高達119.4分，每場比賽幾乎可攻下120分，這種攻擊和戰鬥力高居聯盟之首，平均勝分差12.7分以及86.7%勝率同樣是聯盟第一，阿提托康波與米德頓兩大主力戰將功不可沒。

此役，阿提托康波本來攻擊慾望並非很高，但隨著賽事進入膠著狀態他也不得不提槍上陣，帶領隊友們展開殺敵攻堅，不過公牛也非省油燈，次節反擊得手，半場只落後地主隊1分。易籃再戰，阿提托康波先強悍突破得手，緊接著又在隊友的掩護下殺入禁區戰斧爆扣，甚至還趁著對手不注意的時候在三分線外開炮，各種攻擊手段盡出，幫助公鹿逐步取得領先優勢。

決勝節，柯佛、布雷索和米德頓接連破網，公鹿拉開差距到14分，公牛雖然想要吹起反攻號角，但地主球隊不答應，麥修斯三分長射讓來犯的芝加哥大軍只能潰敗戰逃。

阿提托康波勇冠三軍，20投12中，攻下全場最高28分，但也發生了8次失誤，幸好瑕不掩瑜，他在球場上公鹿領先23分，稱職扮演好當家球星的角色。米德頓貢獻24分、6籃板、6助攻，柯佛挹注12分。

(中時 )