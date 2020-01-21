為提供市民順暢的行車環境，台中市市警局將提前啟動春節連續假期交通疏導措施，包括各重點路段適時派遣員警及義交，並從連續假期前一日起，機動調整路口號誌，加強指揮疏導。

除提前啟動交通崗時段調整措施外，今年市警局並提出多項創新策略：

一、成立「大重機交通疏處部隊」：市警局大重機部隊將加強台灣大道、文心路、五權西路、中清路、環中路、台74線等市區主要幹道及快速公路路況查報，發現壅塞時可立即通知轄區分局派遣員警或義交快達部隊，並先行於現地進行疏處；倘快速公路發生交通事故時，亦能透過派遣大重機馳抵現場進行事故處理，快速恢復現場交通秩序。

二、更新建置「交通路況電視牆」：為能立即掌握交通路況，市警局交通警察大隊更新建置「交通路況電視牆」，以資源共享的方式，整合介接市府交通局(即時交通資訊網)、公路總局(省道即時交通資訊網)、國道高速公路局（即時路況資訊）、警局路口監視器交通影像，讓交通警察大隊勤務指揮中心執勤人員能即時透過單一軟體介面，監看全段路況，隨時掌握轄內路況，發現壅塞，即時調派員警疏處。

三、成立「交通執法科技中心」：市警局「交通科技執法中心」自今年啟用，整合之闖紅燈、超速及公車停靠區違規停車違規照相設備，以及介接「智慧型交通執法管理系統」、「GIS交通事故地理資訊系統」及「區間測速系統」等執法、事故相關數據，做「大數據分析」，可將執法設備設置於最迫切需要加強執法之地點，也可供警察局擬定各項執法策略，使有限的警力發揮最大效能，以維護交通安全、降低交通事故。

四、運用「即時影像傳輸系統」：市警局交通警察大隊勤務指揮中心透過電視牆主動發現交通壅塞或接獲民眾反映路況訊息，將立即調派員警至現場疏處，員警所駕之巡邏車或大重機，亦配有「即時影像傳輸系統」，能將現場狀況以影像方式即時回傳至勤務指揮中心，有效消除監視器死角，能使勤務指揮中心更全面掌握現場狀況，有助勤務之調派，並能將最新訊息透過警廣宣導，讓各用路人亦能掌握最即時路況。

五、強化「義交快達機動中隊」任務編組 ：於春節期間每日10時至18時編排12名義交，依交通警察大隊勤務指揮中心指示，機動前往壅塞路口協助疏導交通。

(中時 )