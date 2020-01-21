武漢肺炎

武漢新型冠狀病毒肺炎自去年12月31日發現首宗病例至今，已有迅速蔓延的跡象，除了北京，上海與深圳等大城市出現病例外，海外的泰國與日韓也都發現病例。大陸傳染病學家鐘南山已證實，武漢肺炎會人傳人。

《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網20日指出，這令全球衛生專家憂心忡忡，世界衛生組織（WHO）周一宣佈，正針對這種新型病毒召開緊急會議。

冠狀病毒通常出現在動物身上，但由於人類與家禽家畜密切接觸，以致出現跨物種傳染。近年最嚴重的疫情是「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS），這種冠狀病毒最初在2003年通報，最後導致超過800人喪生，還有約8,000人被感染。

分析指出，由於北京發佈的資訊令人懷疑，目前很難說，武漢肺炎是否致命，或蔓延得有多快。武漢人口達1,100萬，如今已證實，北京與上海等大都市已出現疫情，而與香港交界的深圳也不例外。

這種新型冠狀病毒引起的肺炎會導致呼吸困難，雖然至今只有4人喪生，但還有數十人病情嚴重。至於絕大多數的患者症狀輕微，甚至有些人已經出院。網路上許多未經證實的消息傳出，武漢醫院人滿為患，而醫護人員全副武裝。分析指出，或許這一切只是謠傳，但政府提供的數字顯然可疑。好幾天來，當局一直把感染人數維持在41人，但過了一個周末卻突然暴增為超過200人。外國醫師利用其他疫情爆發的模式估計，可能有多達1,700宗病例。

(中時電子報)