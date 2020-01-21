環狀線通車在即，對於想逐捷運而居又期待未來有發展潛力的民眾而言，環狀線哪站才是萬中之選？中信房屋研展室副理張漢超認為「中和、幸福」似乎是不錯的選擇，他指出，這兩站人口數眾多，房屋均價較親民，交易量是沿線的第二、三高，目前仍有機會找到30多萬左右的標的，發展潛力值得期待。

捷運環狀線第一階段由新店大坪林站起始，經由中和與板橋，最後抵達新莊新北產業園區站，共計14站，其中6站可站內外轉乘其他捷運路線。

中和站靠近華中橋頭，距知名的中和廟口不遠，多年前該站周邊仍以傳統武市為主，但後來商業型態逐漸轉型，購物中心、量販店、3C賣場到位，不少建案隨之陸續推出，順勢帶動房地產交易量，未來還有捷運萬大線話題，可望再為周圍房市進一步加溫。

「下一站，幸福」位於新莊區幸福路與思源路口，緊鄰新莊舊市區，附近即為副都心和頭前重劃區，同時具備傳統生活機能與重劃區內嶄新的公共設施，資源新舊互補。該站開通後搭至新北產業園區站與頭前庄站前往三重、北車、北市中山大同等地相當方便，補足原本捷運交通無法連貫的缺點，周邊房市在新建案推展下，將有機會持續發酵。

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(中時電子報)