捷運環狀線開放免費試乘，預計本月底將正式通車，沿線房市再度成為熱門話題。據中信房屋統計，沿線房價最高的是捷運板橋站，而人口數與交易量最多的是捷運景安站，戶數最多的是捷運板新站。

以往在新店、中和、板橋、新莊等地往來，搭乘捷運都得繞行台北市轉乘才能抵達，不僅耗時、經濟效益也差。環狀線第一階段通車後，除可減少通勤時間，沿線交通機能也在建設時一併優化，包括人行道重整加寬、增設YouBike站點，增劃機車停車位，並搭配公車路線，可有效提升居民交通品質。

中信房屋依據新北市政府民政及實價資料進行統計，捷運板橋站是沿線各站中平均單價最高的站點，2019年華廈住宅大樓實價均價每坪逾56萬元，公寓亦有42萬元之譜。中信房屋研展室副理張漢超表示，板橋站位於新板特區商圈內、比鄰新北市政府，由商圈帶動房價的型態明顯，因此無論較新的華廈住宅大樓或傳統的無電梯公寓，房價都同時聯袂受惠。

相關研究曾指出民眾通常願意步行搭乘捷運的時間往往不會超過10分鐘，換算距離約在500～700公尺，因此若篩選出捷運站周圍500公尺的人口數及戶數，則可看出車站對居民服務的效益。統計顯示捷運景安站不僅是人口數最多，成交件數也是沿線各站之最，至於捷運板新站則是戶數最多的站點。

張漢超分析，景安站與板新站同為中和傳統住宅區，各類商家無虞，經濟實惠的消費吸引不少小資族在此居住，也可同時滿足一般家庭生活所需。景安、板新站人口及戶數多，因此環狀線開通對這兩站的居民受惠最大，尤其板新站因是新開設的站點，正式通車後房地產成交價量預估將有段不錯的蜜月期。

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(中時電子報)