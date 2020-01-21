蘋果iPhone成為美國年終銷售旺季最受歡迎的商品之一，根據消費者情報研究合作伙伴（CIRP）的研究報告指出，美國第四季賣出的iPhone手機有69%是2019年發表的新機。

外媒報導，CIRP報告顯示，在截至2019年12月的3個月中，iPhone 11、iPhone 11 Pro和11 Pro Max佔美國iPhone銷量的69%，其中以iPhone 11最受歡迎，銷售額佔比達39%，而iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max分別佔15%。

CIRP報告指出，由於蘋果調降iPhone 11的價格50美元，且該機型佔據了大部分的銷售，拉低iPhone平均售價，從2018年12月的839美元降至約809美元，這也說明蘋果降價策略在美國奏效。

CIRP數據還表明，客戶對高存儲版本接受度較前幾年低。多數購買iPhone 11和舊款iPhone的用戶都會選入門款的64GB版本，而買iPhone 11 Pro系列的用戶中，3分之2選擇了256GB或512GB。

(中時電子報)