為迎接農曆新年到來，臺北市大安區公所於109年1月21日假瑠公公園舉辦「109年度年終大掃除暨國家清潔週擴大誓師活動」，透過現場300位市民朋友的口號高呼及實際深入東區商區巷弄清掃方式，呼籲社區家戶全面一起進行大掃除，共同除舊佈新迎新年。

此次擴大誓師活動由2隻耀眼的醒獅熱鬧開場，搭配氣勢磅礡震耳的鼓聲揭開序幕，接著由大安區區長林明寬帶領現場約300多位志義工以及民間團體們進行誓詞宣誓，展現大安區市民對環境清潔維護的重視。本次參與東區商圈周邊環境大掃除工作者，除公部門外，亦結合了佛光山普門寺、東區商圈發展協會、永慶房屋、遠東SOGO百貨公司、各里環保志工朋友以及兵役局替代役役男們，期待透過公私部門合作方式讓本次活動達到加乘效果。而活動結束後，現場還有緊張刺激的摸彩活動，多樣好禮讓參與者都期待萬分！

台北市大安區公所號召區民在春節前進行清潔誓師大會,由區長林明寬領軍。(大安區公所提供)

林明寬表示，再過幾天就是農曆新年，希望藉由本次活動，讓社區住戶提早進行除舊佈新，進而共同維護市容環境整潔;大安區清潔隊楊周謀隊長也再此提醒，由於農曆年前垃圾清運需求將大幅增加，廢棄大型家具清運只要民眾有需求直接向清潔隊預約排出廢棄家具申請，申請後將由清潔隊盡速完成清運作業；而春節期間垃圾清運時間，自25日至27日(大年初一至初三)將停收3天， 28日起恢復正常。

(中時電子報)