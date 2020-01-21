霪雨重創馬鈴薯 農民盼天然災害救助

雲林縣斗南馬鈴薯受去年12月底霪雨侵害，根果不是腐爛就是長不大，初步估計產量大減至少一半以上，農民叫苦連天，立委劉建國上午和農糧署中區副分署長姚士源等實勘，發現災情嚴重，由於嘉義縣已啟動天然災害救助，劉強調災損實況已逾20％，要求農委會盡快認定納入救助。
農民李梅春的馬鈴薯田幾乎一半呈現乾萎枯黃，鄰田的李萬來也好不了多少，兩人徒手挖出根果，不是腐爛，就是太小，還有許多裂果，直呼「攏嘸效啊！」估計一定被販仔拒絕收購。
農民李輝董指出，馬鈴薯屬旱作作物，不需太多水，但是去年12月29日左右連續下了3天雨，土壤太溼，影響根部發展，因此也波及根莖結果，原本1分地可收3、4公噸，受雨重挫後，約減產超過一半。
劉建國表示，嘉義縣的馬鈴薯已啟動天然災損救助，雲林1229天氣和嘉義一樣，農民漸發現損害，農委會應盡快認定，讓農民安心過年。
姚士源說，整體災損逾若超過20％就能獲天然災害救助，在完成勘察後將速認定，幫農民度過年關。
(中時 )
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