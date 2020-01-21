38歲張姓男子車禍撞到右肩，雖未骨折，但事後持續疼痛，就診發現是「旋轉肌袖破裂症候群」；55歲吳姓婦人左肩疼痛，就醫診斷是「五十肩」，兩人長期被肩部疼痛所擾，以保守性治療均不見成效，經亞大醫院以「微創肩關節鏡手術」治療後，才漸漸恢復。

張姓男公務人員騎機車發生車禍，右肩著地受到撞擊，送急診以Ｘ光檢查並未骨折，以為沒事即返家休息，事後，肩部卻異常疼痛，尋求中醫及復健治療都不見改善，到亞大附醫檢查時，右手活動度只能前舉不到90度，經確診為「旋轉肌袖破裂症候群」。

吳姓婦人是全職家庭主婦，近半年左肩不明疼痛，透過針灸、推拿治療都不見好轉，到診所做復健課程及類固醇局部注射也沒幫助，且肩膀活動度越來越小，甚至梳頭髮及扣內衣也無法獨力完成，連睡覺翻身壓到左肩竟刺痛驚醒，她至亞大附醫骨科檢查，確診為沾黏性關節炎（即俗稱五十肩）。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師邱文逸表示，根據臨床統計，年齡40歲以上民眾約有4成曾有肩關節疼痛或活動不良困擾；60歲以上者，約高達6成甚至會影響生活品質，大多數人先尋求藥物及復健等保守性治療，若治療效果不佳，建議透過「微創肩關節鏡手術」治療，相較於傳統手術，優點是傷口更小、破壞原有的肌肉、韌帶等組織更少及恢復快。

邱文逸說，張男在儀器輔助下，藉由器械將破裂的旋轉肌袖拉回原本位置，經由縫補錨釘加以固定，術後住院約5天即可返家，兩周後開始復健，復健3個月後右手活動度恢復正常，可上舉至180度；吳女的治療方法是在她肩膀前、後各開一個約1公分小洞，清除裡面沾黏的組織，術後配合復健運動，約兩周左右活動度即大幅恢復，疼痛也獲得控制。

(中時 )