台中火力發電長新建2部燃氣機組，昨在環保署環評審查大會上闖關成功，彰化縣長王惠美痛批中央完全漠視彰化鄉親的健康與生命，並強烈譴責環評已淪為為政治服務。

王惠美質疑，到底還有什麼價值可以比民眾的生命更重要？對於中火增加燃氣，卻不願意將原1至4號燃煤機組汰除，結果環評依然通過，顯示中央完全漠視彰化鄕親彰化鄉親的健康和生命！她強調彰化縣政府配合中央政策積極推動綠能，目前太陽能光電已是全國第一，反問中火到底有什麼理由還要再增加機組？。

王惠美也強烈譴責，痛批環評已淪落至為政治服務；除了中火增加機組環評通過，包括桃園大潭電廠燃氣機組申請延役，原本說好兩年停機，現在又延長使用年限至三年，環評照樣過；2017年台電大潭電廠，原本是要採用低汙染的燃氣複循環的機組，後來變成高汙染的燃氣單循環的機組，環評還是過了。

另外，前年深澳燃煤電廠擴建案，不顧外界砲聲隆隆，環評也通過，反倒是彰化二林精密機械產業園區是以低汙染產業為主，二階環評會議竟一連開了四次會，還是過不了！這不是政治服務是什麼？

王惠美指出， 大選過後，更凸顯為政者的權力傲慢，水能載舟、亦能覆舟，中央如不能重新考量中火機組暫停設置，彰化鄕親不排除自力救濟包圍中火抗議。

(中時 )