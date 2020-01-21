對於農曆春節過後內閣是否改組，行政院長蘇貞昌今天維持一貫態度表示，隨時檢討政策、人事；由於科技部長陳良基、農委會主委陳吉仲、海基會副董事長姚人多、陸委會副主委邱垂正等人學校借調期將滿，外界關注是否牽動內閣改組，不過，過去也有首長選擇繼續留任，因此，實際去留仍待與蘇揆商談。

另外，立委李俊俋、林靜儀及落選的蕭美琴、吳怡農等人，外傳也有可能入閣。 蔡英文總統連任成功，外界預期蔡總統下一任任期將有一番新人事布局，行政院長蘇貞昌19日到新北的宮廟參拜受訪時，雖否認總統府秘書長陳菊將卸任，但卻語露玄機說，蔡英文總統將展開新的任期，當然有新的人事布局，「有些構想，總統會告訴我，但我不能透露」。

由於科技部長陳良基、農委會主委陳吉仲、海基會副董事長姚人多、陸委會副主委邱垂正等人學校借調期都將屆滿，外界解讀有部分閣員將離任，勢必牽動內閣改組，不過，過去也有首長選擇繼續留任，因此，實際去留仍待與蘇揆商談。

農委會主委陳吉仲日前表示，如果有機會，他想去試試過去10多年前曾有機會、但後來沒有去的USAID（美國國際開發總署）看看，可到世界銀行做某個國家的農業基礎工程規劃，並協助執行到位。不過，據了解，陳吉仲目前職司非洲豬瘟防疫重責大任，由於他具農經專業，過去一直被蔡英文總統倚重，預料他520後留任內閣的機率不小。

海基會副董事長姚人多則是蔡總統的文膽，雖然他回學校教書可能性不小，但仍要看蔡總統是否「放人」，或者另有任用。邱垂正的去留，也須視與蘇揆或總統商談而定。

科技部昨天舉辦年終記者會，從台大電機工程系借調的科技部長陳良基被問到接下來規劃，他表示「想回歸」了，未來希望回學界投入半導體研究。

連日來對於內閣是否調整，立委李俊俋、林靜儀及落選的蕭美琴、吳怡農等人是否可能入閣，蘇貞昌受訪時都態度一致表示，行政團隊要因應國際變動快速的局勢，及人民不斷要求下，就是要接地氣、回應民意，做到最好，「政府隨時檢討政策、人事」。今天上午蘇貞昌視察桃園機場春節疏運狀況時，面對記者詢問，再次重申上述立場。

(工商 )