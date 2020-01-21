行政院院長蘇貞昌現場視察相關防疫作為。（陳麒全攝）

行政院院長蘇貞昌對於國境把關非洲豬瘟與2019新型冠狀病毒疫情作為表示肯定。（陳麒全攝）

行政院院長蘇貞昌(左二)。（陳麒全攝）

行政院院長蘇貞昌21日視察桃園機場春節疏運狀況暨慰勤，對於國境把關非洲豬瘟與2019新型冠狀病毒疫情作為表示肯定，也呼籲國人出國儘量避免到高風險地區，以保護自己健康。

行政院長蘇貞昌21日上午到桃園機場春節疏運狀況，蘇揆也針對非洲豬瘟與2019新型冠狀病毒疫情機場的防疫，先由機場權責單位簡報後，現場視察相關防疫作為，對於國境的把關表示肯定。

他表示，2019新型冠狀病毒疫情有向外擴散趨勢，日本、韓國、泰國都已經有確診境外移入病例，為了國人健康嚴格把關，已經做好相關因應準備，並且嚴格執行各種防疫必要措施，也呼籲國人同胞，如果有任何症狀，務必在最快的時間戴口罩就醫，並說明你的旅遊史，並呼籲國人同胞，春節期間台灣很多地方很好玩，如果出國儘量避免到高風險地區，以保護自己健康，也不必增加國人負擔。

蘇貞昌也提到，在372天前，也就是一年一個禮拜前，就任行政院長的第一天，就到桃園國際機場海關，，要求所有的同仁為了防制非洲豬瘟病毒入侵，要嚴格把關。一年過去了，非常感謝中央14個部會大家通力合作，地方政府全力支持配合，才能看到非洲豬瘟病毒大肆擴散、大陸地區周邊11個國家都淪陷後，台灣到今天還守住，這很不簡單。

他也強調，到現在守住（疫情），還是要繼續加油，才能繼續有（豬）肉可以吃，所以特別感謝過去一年多來大家的辛苦、國人的配合，也藉此機會特別要拜託國人同胞，大家務必繼續配合，也特別謝謝團隊同仁的努力，並要求團隊同仁絕對不能鬆懈，繼續嚴格把關。

對於年後內閣是否面臨改組？蘇揆表示，在蔡總統的領導下，行政團隊為福國利民盡心盡力，也因為讓民眾感覺有政府會做事，所以從蔡總統高得票率連任，就可以看出，我們被國人同胞肯定，我們感到非常的感謝，也感到我們的努力被看見，所以我感謝所有團隊的成員，我們在國人同胞高度肯定下，越高的選票也是越重的責任，務必要更大的努力。行政團隊要因應國際變動快速的局勢，跟人民不斷的要求下，隨時檢討政策、人事，就是要接地氣、反應民意，做到最好。

(中時 )