伊拉克軍警單位表示，伊拉克首都巴格達戒備森嚴的「綠區」（Green Zone）今天遭到攻擊，3枚火箭落在美國大使館附近，目前並未傳出傷亡。

火箭爆炸後，警報聲立即在整個綠區響起。綠區是許多政府機構和外國使館的所在地。

消息來源指出，3枚火箭從巴格達外的扎法拉尼亞區（Zafaraniyah）發射，其中2枚掉落在美國大使館附近。

先前，美國譴責伊朗支持的民兵組織在最近幾個月針對綠區發動連串的類似攻擊，但從未有人出面宣稱攻擊是他們所為。

(中央社)