3火箭轟巴格達 伊拉克：在美大使館附近 13:192020/01/21 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 伊拉克軍警單位表示，伊拉克首都巴格達戒備森嚴的「綠區」（Green Zone）今天遭到攻擊，3枚火箭落在美國大使館附近，目前並未傳出傷亡。 火箭爆炸後，警報聲立即在整個綠區響起。綠區是許多政府機構和外國使館的所在地。 消息來源指出，3枚火箭從巴格達外的扎法拉尼亞區（Zafaraniyah）發射，其中2枚掉落在美國大使館附近。 先前，美國譴責伊朗支持的民兵組織在最近幾個月針對綠區發動連串的類似攻擊，但從未有人出面宣稱攻擊是他們所為。 (中央社) #火箭 #大使館 #美國 #攻擊 #巴格達 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 肺炎疫情擴散！武漢人「不戴口罩」趴趴走：大家覺得無所謂 - 國際 烏克蘭嫩妹賣初夜 富商4000萬得標 - 國際 16歲兒娶懷孕女友...1年半後「父和妻同居」！母崩潰 - 國際 已婚警趁老婆出外度假 私約16歲少女回家滾床…慘丟工作 - 國際 胸痛掛急診乾等2.5hr！女「高血壓」慘死急救中心門外 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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