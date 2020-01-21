蘇貞昌致贈紅包給台鐵局。（潘千詩攝影）

再過幾天就是春節連假，行政院長蘇貞昌今日上午在交通部長林佳龍陪同下，第三、第四站分別來到公路總局及台北車站聽取簡報，同時發放加菜金及福袋給相關機關同仁，巡視過程約在中午12時30分結束。

公路總局及台鐵局簡報完畢，蘇貞昌致詞時均鼓勵相關機關同仁，過年前是最忙時刻，希望春節疏運能做到最好、零缺點，讓所有國人同胞都能滿意，務必請大家戰戰兢兢，他更提及，以9天長假的經驗，只要把移動時間拉長就能好一點，今年從小年夜、除夕前一天開始放假，至少讓動線、級距空間拉長一點，在有限資源條件，所想出來最好的方法，務必大家通力合作。

另外，有關台鐵員工相關生活津貼部分，蘇貞昌表示，台鐵局報上來後，他全力支持讓員工得到好的保障、照顧生活，已經同意，請大家告訴所有員工，也請大家加油；他更直指台鐵最近有些狀況不該發生，怎麼發生，要求大家務必檢討，不容再發生，自己做好才能讓各界有更多支持。

至於公路總局則安排視訊連線西濱、蘇花改及南迴路段。蘇貞昌表示，過去一年，南迴公路通車、蘇花改也通車，西濱快速道路明天整個通車，最後一哩路，年後將到現場給大家加油。

(中時 )