高院女庭長楊絮雲（左）月前在丈夫高等法院庭長周盈文（右）陪伴下，出面控訴在調任最高法院期間，遭最高法院以分案漏洞的方式霸凌。（中時資料照）

「被惡整痛苦到曾希望自己睡著以後，永遠都不要醒過來，這樣就不必再去到那個恐怖的地方上班」「我真的很想知道為什麼、為什麼他們要這樣對我，到底是為什麼？」上面這段話，乍聽之下，可能以為是那個民間企業的員工遭到霸凌！其實被霸凌的不是別人，竟然就是前最高法院法官楊絮雲，而她指控霸凌的，竟然就是全國最高審判機關最高法院！

《毅傳媒iWAKE》記者調查發現，司法院去年曾交由司法院副秘書長葉麗霞負責調查最高法院分案問題，結果做出最高法院確實「分案不公」，但查無人為操作因素，因此不需有人負責的結論，在法務部和法院體系傳為笑談，至於監察院的調查報告，則痛斥院長鄭玉山「文過飾非」，連立委段宜康和洪慈庸也公開要求處理鄭玉山，司法院決定清理門戶，最快將在春節過後的1月31日人事審議委員會，對鄭玉山進行職務評定，進而讓鄭玉山下台，鄭玉山恐成為司法史上第一個遭監察院和立法院聯手打臉下台的最高法院院長。

目前是高等法院庭長的楊絮雲，去年8月12日和同樣擔任高院庭長的夫婿周盈文一同現身高等法院民庭大樓前，夫妻兩人一同控訴最高法院，痛批全國最高審判機關竟然分案不公，而楊自己就是受害人。

資深法官指出，最高法院分案制度原本是採「保密分案」，不讓外界知道案子分給哪個法官承辦，以免外力介入，2013年在前總統馬英九「關心」下，才廢除保密分案制度，改採電腦分案。知情人士透露，當時最高法院的電腦分案只做半套，先用電腦分出案件的流水號碼，再以人工方式，「手動」電腦把案子給法官，因此引發分案公平性的問題，也被批評分案過程不夠透明，甚至質疑是黑箱分案，直到監委關注後，最高法院才連忙請求司法院支援，落實電腦分案制度。

監察院主動調查後，去年11月14日公布調查報告，監委痛批鄭玉山面對調查時「文過飾非」，建議司法院對鄭玉山進行職務監督，引起司法界高度關注，不少法官私下認為，鄭應主動引咎辭職，不料鄭只發布一篇不痛不養的新聞稿，表示最高法院分案問題是「制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔」，至於如何承擔，則略而不提，遑論主動下台，引起審判界一遍譁然。

不滿的不只是審判界的法官們，連國會殿堂的立委也看不下去，紛紛要求鄭玉山下台，民進黨籍司法及法制委員會召委段宜康曾公開表示不滿，指鄭玉山是特任官，「他為什麼還會在這個位子上面？」無黨籍立委洪慈庸則要求司法院督促改善並對鄭玉山進行職務監督，以免影響司法信賴，段宜康還指出，如果鄭玉山沒有能力，他做不到（改革）就應該換掉，去換更有德望之人、更有能力的人，如果司法院長許宗力不處理，許應負起全部的責任！立法和監察兩院罕見聯手指責最高法院院長，如司法院再不處理，這把火恐怕就要從最高法院燒到司法大廈！

司法院為了避免監察院和立法院對最高法院院長鄭玉山的不滿，延燒到自己身上，考慮在人事審議委員會「掛急診」，將鄭玉山的職務監督案「插隊」排入議程，最快在1月31日加開人審會，討論懲處鄭玉山，鄭玉山成為史無前例被職務監督的最高法院院長，鄭玉山還可能因此被拔掉最高法院院長職務，不管結果如何，最高法院已因為鄭玉山的行為而威信掃地，嚴重影響人民對司法的信賴。（《毅傳媒iWAKE提供》）

(中時電子報)