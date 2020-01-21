台中市宣布2020年公告地價與現值雙降，尤其公告地價大減2成，為全台降幅最大縣市，恐衝擊地方稅收1、20億，財政陪長蘇建榮揚這要檢討中市中市的統籌分配款，對此，台中市地政局長地政局長吳存金表示，這次公告地價稅調降只是讓105年超漲的部分恢復到正常，全體市民都受惠，雖然台中地價稅減少，但增值稅會增加。

台中市政府市政會議21日到台中市東區公所舉辦，面對媒體詢問，台中市2020年公告地價與現值雙降，恐衝擊地方稅收1、20億，財長蘇建榮指出，核撥地方補助款評估重要指標「財政績效」評分也將因此減分，影響撥給中市的統籌分配款，「你（台中市府）不努力，我（財政部）當然要拿棍子出來！」，吳存金也做出回應。

吳存金說，105年台中地價稅上漲38.25％，全國最高，引起人民反彈與抗議，市長推行輕稅簡政，調整地價稅額都是專業考量，並經過地評會委員開會充分討論所得出的結論，約94％的納稅市民，平均一戶應繳地價稅將減少2500元。

吳存金說，這次公告地價稅是為了全台中市民的考量，且只是讓105年超漲的部分恢復到正常部分，這也是地評委員的意見，至於中央的意見，市府都有充分跟委員報告。針對部分委員關心財政負擔，雖然台中地價稅減少，但增值稅會增加，整個部分都做了精確的評估，輕稅簡政中市達到了。

針對媒體詢問是否有圖利財團之嫌？吳存金強調，約94％市民平均一戶減少2500元應繳地價稅，全體市民都受到優惠，與財團毫無關係，市府地評會只是訂地價，稅率則是中央政策，全國一致，因此中央的超額累計稅率與台中無關，至於昨日財政部長蘇建榮提到將「拿出棍子」部分，市府不便評論。

(中時 )