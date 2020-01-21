駁二小夜埕每年的行動美食攤車，總是吸引大批民眾排隊購買。（林宏聰攝）

年節遊高雄，這裡不容錯過！200間美食、原創品牌的駁二小夜埕，初一至初五將在駁二淺三碼頭與駁遊路陪遊客迎新春，今年更與高雄流行音樂中心合作規畫雙舞台，邀南部樂團輪番上陣，由於過去美食攤車大排長龍，有人等到天荒地老也甘願，放話「排隊排到外太空也得吃」，今年場地設計特別納入太空元素，與一般年節市集氣氛完全不同，邀全國遊客過年一起來高雄駁二「征服宇宙」。

高市文化局長林思伶指出，駁二小夜埕是每年駁二戶外市集重頭戲，更是年節行程首選，原創手作品牌攤位深受年輕人喜愛，尤其是超人氣美食攤車，總是吸引長長人龍排隊，更有饕客一邊排隊、一邊放話「即使排到外太空也一定要吃到！」

因此，今年駁二規畫場地，特別納入太空元素，用宇宙風與一般年節市集區隔，例如與高雄流行音樂中心合作的雙舞台，包括小夜埕現場的「閃閃舞台」、位於Live warehouse的「超新星舞台」，安排25個南台灣創作樂團輪番帶來精彩演出。

過年吃膩桌菜，不妨轉換心情，到駁二小夜埕「星際食堂」，品嘗行動美食餐車帶來的限定菜色，吃完可逛逛手作品牌聚集的「繁星市集」，買些創意小物為來年帶來新氣象，相關資訊可上駁二官方臉書或活動網頁查詢。

此外，駁二藝術特區春節期間周邊進行交通管制，維護行人用路安全，提醒民眾多搭捷運、公車等大眾交通工具前往，不要為了找停車位搞壞新春好心情。

(中時 )