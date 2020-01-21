武漢肺炎近日疫情擴散，北京、廣東、雲南等地相繼發現多起病例，就連鄰近的日本、韓國、泰國也出現確診病例。有武漢網友爆料，親人出現發燒、咳嗽症狀便自主就醫，沒想到因為「沒有確診和專家的收治信」就不收治，讓他們只能輾轉跑了3間醫院，到現在都沒有被隔離，家屬擔心問：「該怎麼救他們？」

一名網友在微博爆料，自己的大舅、舅媽在武漢的寶善堂農貿市場做生意，2人都出現反覆發燒和咳嗽等症狀，所以之前就已經不營業，回到距離武漢約60公里的孝感市老家，並在當地的雲夢縣人民醫院就診。醫院幫他們拍了X光，發現肺部有陰影，懷疑感染了新型冠狀病毒，但卻沒有收治，只建議他們到較為專業的金銀潭疾病控制中心。

2人當天就到了武漢的金銀潭疾病控制中心，卻被告知「沒有確診和專家的收治信就不接收」，這名網友立刻建議大舅、舅媽去武漢協和醫院進行確診動作，沒想到協和卻說沒有床位，又叫他們回老家。

網友2名親戚輾轉來回3間醫院，到現在都沒有被隔離。（圖／微博）

網友說：「現在2個人又回到了雲夢縣人民醫院，住在一個病房，醫生知道病情嚴重性，要求轉院。」不過他們因為無處可去，而且醫生不肯開轉院證明，所以堅持不轉院，「2個人就這樣在病房躺著，絕望至極。」網友並說，直到現在大舅、舅媽都沒有被隔離，自己的媽媽和其他親戚都沒有作任何防護，就到醫院探視，讓她忍不住問：「好擔心啊！有沒有人能告訴我，該怎麼救他們？」

據了解，另一名武漢網友表示在當地新華醫院治療無效，轉到同濟醫院，但發燒的病患爆滿，多到只能躺在地上，只能送到金銀潭醫院，但金銀潭醫院卻沒有給予針劑治療。

網友怒批新濠天地迎尚酒店，要他先去澳門，要是在機場被攔下再商量。（圖／微博）

還有一名武漢網友表示，原本訂好要去澳門旅遊，但因為家鄉爆出疫情，便向訂好的新濠天地迎尚酒店詢問，對方回應：「機場會有體溫檢測，你被攔下來我們再商量。」讓他忍不住說：「這東西有潛伏期好嗎！我們也不想給別人添麻煩，大家各虧一點不好嗎？」怒批酒店的做法讓他相當寒心。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)