高雄市長韓國瑜總統大選失利，也面臨罷免危機。今有臉書粉專開嗆，要求國民黨中央開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍，並列出「三大罪狀」，以團結國民黨抵禦造假攻擊。對此，遭點名的游淑慧也不甘示弱，起底該粉專背景和前黨主席吳敦義有深厚關係，直言真是好棒棒，對黨內同志追殺真是不遺餘力。

對於自己遭點名一事，游淑慧今在臉書發文表示，一個自稱和國民黨無關的粉專，管到國民黨黨員家務事一個高喊要下架國民黨的粉專，變成「藍粉專」。「藍白拖的逆襲」到底是藍軍側翼？還是個人羽翼？據聞黨內有許多人都認識這位彭姓版主，他還是吳主席任內文傳會的同仁，也傳了些過去他的出手點。從洪秀柱選主席時被攻擊、韓國瑜總統初選時被揶揄、郝龍斌宣布參選這次主席時被抹黑、到她與羅智強被連署退黨，果然是好棒棒、好有正當性，對國民黨大大小小、吳所不罵。

游淑慧接著表示自己無所畏懼，她跟羅智強還有許多黨內志同道合的同志，他們的訴求都是光明磊落，堂堂正正站出來負責；而藍白拖的版主或小編要不要也男子漢一點，公開站出來呼籲和連署？反正改革意見大家一起來，非常歡迎。最後游淑慧溫馨提醒黨內同志，這份連署要求寫地址跟黨證號碼，面對這種不具名的粉專，又正值黨主席改選之際，小心個資被外洩唷。

(中時電子報)