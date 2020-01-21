潤寅公司詐貸，造成國內9家銀行共損失386億元，據爆料，曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗，曾邀銀行高層協商展貸。對此，曾銘宗已聲明澄清，但黃國昌直批「爛透了！」當初質詢時就提出質疑，但相關單位卻否認、遮掩。

對於媒體爆料，曾銘宗去年4月11日曾邀台企銀、一銀、華南等三家公股銀行高層，協商潤寅貸款一事，要求貸款展延三個月，沒想到詐貸主嫌楊文虎、王音之6月潛逃出境。檢調發動搜索，楊文虎、王音之將押解回台。

對此，黃國昌在臉書怒罵「爛透了！」表示當初針對潤寅詐貸案提出質詢，依檢舉質疑有立委介入喬貸款，相關單位為何否認、遮掩？

黃國昌直言，這種爛事層出不窮，「一直把納稅人當凱子，到底何時才要嚴肅檢討、認真面對？」如果這樣還能拗成選民服務，那立院財政委員會乾脆成立一個「喬貸款服務中心」，至少讓所有人都有公平機會，而非特定權貴才有特殊管道喬貸款。

黃國昌建議，新國會的財政委員會應成立調閱小組，正式展開全面調查，同時將所有曾「喬貸款選民服務」的立委名單，全部公布出來。

不過，曾銘宗也澄清，不認識該公司負責人，是透過其他委員接受陳情，且該公司陳述是出口伊朗的中小企業，多年來營運穩健，且與銀行往來正常，當時因美國強化對伊朗經濟制裁，導致國內銀行不敢承辦來自伊朗的滙款，嚴重影響公司業務。

基於協助中小企業困境，曾銘宗才安排與往來銀行說明，是否協助由銀行專業自主判斷，因此並未發出任何正式會議紀錄，且全程錄音存檔，媒體所報導之相關文件，似有疑義，將進一步追查暸解。曾銘宗呼籲，勿刻意扭曲抹黑，若有不實報導將依法提告。

(中時電子報)