第17屆SBL超級籃球聯賽上半季結束了，台銀上周拿下3連勝，外援瓊斯（Matt Jones）繳出場均19.7分、8.7籃板、3助攻、2.7抄截的亮眼成績，獲選為單周最佳球員。

對於能夠獲選單周最佳球員，瓊斯表示非常感激，因為這個獎項不僅限於他個人，也是給予團隊極大的肯定，「同時也提醒我，因為團隊的努力和付出，成功達成我們的最終目標，大家一起全力以赴並且贏下每一場比賽。」

台銀總教練陳國維給予子弟兵高度肯定，「球隊非常欣賞瓊斯的奮戰精神，從一而終都保持著積極的態度，同時也是自主性很高的球員，用這股正向態度感染隊友，讓團隊不斷持續向上，希望下半季能夠繼續保持態度，打出更好的成績。」

上半季賽事已全數進行完畢，已封王的台灣啤酒雖在上周吞下三連敗，但仍以近七成的勝率領先群雄，裕隆納智捷和台銀同為9勝7負，比較對戰戰績及勝負分後，裕隆和台銀分居二、三名，四、五名則為桃園璞園及九太科技，下半季的賽事預計3月在板橋體育館開打。

此外，SBL全明星周末將於2月8日於欣莊體育館登場，今年SBL明星隊將與中華男籃進行交手，而經典好戲三分球大賽、灌籃大賽確定續辦外，技術挑戰賽將重新回歸，並且加辦六點投籃大賽，邀請退役球員和女籃球星共襄盛舉，完整參賽名單將於近期陸續公布。

(中時 )