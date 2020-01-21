前特偵組檢察官調查前華揚史威靈案董事長郭清江涉貪案，是否有洩密、違反偵查不公開及濫權限制出境情事，監察委員陳師孟在前年12月申請自動調查。歷經1年多來調查，陳師孟將於今天下午召開記者會說明調查結果。

華揚史威靈於1995年3月間成立，從事飛機研發與量產，耀華玻璃、國發基金及航發會等政府相關部門共投資4.26億美元。經濟部在2005年間，指派郭清江擔任華揚史威靈董事長時，公司淨值近3億美元，後來幾乎歸零，郭因此被控掏空公司資產。

特偵組偵查期間，除調查郭清江外，也傳喚前後任行政院長游錫堃、謝長廷、秘書長卓榮泰，以及前後任經濟部長何美玥、陳瑞隆，欲釐清嚴重虧損下且行政院未同意，誰同意經濟部讓郭清江領15萬美元紅利，不過該案經五年調查，查無不實交易或作假帳的情形，也未查出公司資產遭私用，最終不起訴郭清江。

陳師孟日前質疑，特偵組在偵查期間疑將實質案情及偵查結果屢屢外洩給媒體，且未按法定程序即被限制出境長達10個月之久。他欲調查了解特偵組是否違反偵查不公開原則，及有無遵循相關規定程序即限制郭清江博士不得出境等情事。

陳師孟曾質問，特偵組對於郭清江的答辯有無詳予斟酌？偵辦過程有無遵守正當法律程序？有無將偵查內容透露特定媒體？是否明知郭清江並非公務員，仍蓄意曲解其身分，執意入人於罪？

(中時 )