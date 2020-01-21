新竹市1位失智老人近日於新竹市農會前平交道間徘徊，情況相當危險，所幸在警方抵達前，由台鐵管理局雇用的1位吳姓保全員正於平交道執行勤務，及時將失智老人帶離平交道範圍，成功挽救老翁1命。

「阿伯，危險」吳姓保全員對著1位徘徊於平交道內的七旬曾姓失智老翁大喊！由於當時正好平交道的響鈴響起，列車即將通過，全程僅在一瞬間，吳姓保全員當機立斷不顧自己生命安危，立即進入平交道內將該名失智老翁帶離，成功防止憾事發生，當下如未能及時阻止，失智老翁後果將不堪設想。

鐵路警察局台北分局新竹分駐所指出，吳姓保全員擔任守護平交道勤務已有5年多，期間協助維護往來人、車安全，工作相當盡責且認真，台鐵已其人力公司先鋒保全公司建請給予公開表揚及獎勵。

新竹分駐所也呼籲，新竹市「農會前平交道」為全國最危險平交道之1，行經該處應「停、看、聽」並遵守交通規則，切勿闖越，以免發生憾事。

(中時 )