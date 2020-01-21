行政院國土安全辦公室1月20日舉辦「國家關鍵基礎設施防護訪評演習」頒獎典禮，高雄地方電視台、台灣大寬頻鳳信有線電視榮獲特優，由行政院副院長陳其邁頒發獎牌，業者希望透過平時加強演練，提升員工防災意識及能力，確保設備正常運作，提供用戶穩定收視品質。

行政院國土安全辦公室2015年起每年舉辦關鍵基礎設施指定演習與訪評演習，盼藉此加強相關民營企業遇到資安、天然災害或工安時的應變能力，並針對恐怖攻擊、重大人為危安事件找出應變弱點。

今年鳳信有線電視獲得特優，是全國唯一獲得特優的民營企業，節目部資深經理林妗20日從副閣揆陳其邁手中接下獎牌。

鳳信有線電視總經理林振盧指出，全體同仁努力配合，才能獲得這項榮譽，透過此次演練，希望提升員工災防意識與緊急應變及復原能力的強化準備，確保公司核心設備正常運作，提供給收視戶最佳穩定的收視品質。

(中時 )