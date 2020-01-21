海基會今在台北舉辦「大陸台商子女學校教職員春節感恩餐會」，海基會董事長張小月表示，海基會已成立聯繫窗口，對台商、陸配加以宣導「反滲透法」的必要性是為保障台灣的安全，不過她也坦言，接到台商的反饋擔心與支持的都有，會藉台商回台這段時間多做說明；而今年報名海基會春節聯誼的台商人數「非常踴躍」。

對於在陸生活的國人關注「反滲透法」實施，張小月會前受訪時說，海基會已成立聯繫窗口，針對台商、台生及陸配都會加以宣導，也開始解釋說明反滲透法有必要性，是為保障安全民主，但不是反交流，完全不用擔心。

張小月說，接到台商的反饋，擔心與支持兩種聲音都有，台商會擔憂是對法律內容沒有很正確理解，台灣是法治社會一定於法有據，絕對不會回到過去白色恐怖時代，該法是為保障台灣安定繁榮跟民主自由，「做生意正常交往的完全不用擔心」，阻絕防範的是接受對岸指令或金錢去做違背我國家安全的事情。

她指出，也有支持的台商認為，此法的存在台商更可以安心做生意，過去有些模糊地帶，有台商可能是為了生意上的理由，接受對岸政治方面要求而被迫執行，有法滲透法存在後可以避免台商因政治上理由來做他們不想做的事情。

被問到每年海基會的重頭戲「春節台商聯誼」，張小月說，這次報名參加人數非長踴躍，「非常好」，估計今年台商餐會會是一場盛大成功的餐會，當然有台商來關心反滲透法事情，也藉台商回台這段時間海基會都有說明會並跟台商互動說明。此外，對於武漢肺炎，她說，海基會對所有來往武漢人士都會提醒對疫情小心。

(中時 )