61歲的林姓婦人創立「中華白陽四貴靈寶聖道會」、中華日行一善學會等組織，於大陸、台灣都設有據點，該組織號稱啟迪人們之五良美德、提倡道德倫常、促進國人身心靈健康等宗旨，卻爆出集體暴力毆打信眾，台中地檢署今天上午將林女及幹部共10人依《組織犯罪防制條例》、傷害致死及重傷等罪提起公訴，求處重刑。

警方指出，61歲的林姓婦人被信眾尊為「聖母」、「母親」，從97年起在南投國姓鄉、台中大里等處成立「中華白陽四貴靈寶聖道會」，成員從2歲到80歲間，全部成員約有40多人到100人間，分散台灣及大陸。該組織宗旨為「啟迪人們之良性、良心、良知、良能、良行之五良美德；提倡道德倫常以匡正人心；發揚中華優良之傳統文化道統、儒風思想，使永續傳承；促進國人身心靈健康、家庭和樂、社會安定、國家富強。」

自稱女「聖師」的林婦(中)，她的出身與為何會創立此歪教，警方無資料可考，既平凡卻又神秘。（刑事局中打提供／陳世宗台中傳真）

不過檢警調查發現，該組織不但涉及吸收未成年人脫離家庭，更以暴力手段毆打凌虐欲脫離的成員，可謂是暴力犯罪集團。1名年約20歲的女姓成員，日前與「聖母」到大陸廣西南寧開疆闢土開拓道場，卻因不明原因遭成員集體毆打致死；大陸公安展開調查，林姓主嫌等人即逃回台灣，在南投國姓山區道場躲藏。

警方表示，該犯罪集團毆打成員的理由千奇百怪，包括無視仙佛、自動拿外套、走路沒走好等...只要1人被舉發就全體持以布包裹的棍棒、水管集體毆打；除聖母外，幾乎所有成員都被集體毆打過，每個人都傷痕累累，連兩歲孩童、80歲老人都不放過。此外，林還以「身上有髒東西」建立「罪犯守則」，包括「一、只能透過獄卒講話；二、不准洗澡、上2樓；三、手腳綁起來；四、不可藉著聖師耍特權；五、不許與他人交談；六、未經允許不能吃飯」，若違反就會慘遭旁人持棍棒猛毆凌虐。

信眾疑似遭到嚴重洗腦摧毀三觀，不僅彼此間會互相監視檢舉，只要有人觸犯違規或有「想回家」的念頭，就會被集體暴力毆打凌虐，據悉被營救出的19名信眾中，仍堅信林婦是在幫他們驅魔，也讓檢警相當傻眼。

檢方偵結認為，林婦目前仍在押，只因信徒不服膺領導，就以「借竅驅魔」為由暴力毆打信徒且毫無悔意，依《組織犯罪防制條例》、傷害致死及重傷等罪，將林女及總道師幹部共10人提起公訴，請法官處以重刑。

(中時電子報)