37歲的凱琍與阿唐曾在馬來西亞辦過結婚典禮。（凱琍提供／林良齊台北傳真）

今年37歲的凱琍在2014年時在網路認識馬來西亞的同性伴侶阿唐，經過一年的磨合、接觸，2人決定在2015年開始交往，阿唐也為了凱琍在35歲時來台灣唸大學，2人原本打算透過同性婚姻專法結婚後在台居留，未料去年通過「大法官釋字748號施行法」並未保障跨國同性婚姻權利，阿唐在今年6月畢業後若未繼續升學或取得工作簽證，將面臨被遺返。

凱琍表示，2人先在馬來西亞結婚，邀請阿唐來台居住，阿唐想要申請工作簽證來台灣，但未料阿唐僅有專科畢業，未符合來台工作許可，因此在2017年時決定來台就讀大學，取得學生簽證，原本心想可以透過同婚專法結婚後，依親在台居留，但目前跨國同婚並未合法，目前阿唐規劃繼續就讀碩士班，希望再延續彼此的情緣。

伴侶盟從去年開抬推動跨國同婚，目前有2組跨國同婚個案已向戶政機關申請辦理結婚登記，取得拒絕辦理的行政處分，目前一案進行訴願、另一案則已提起行政訴訟，未來計畫讓更多不同案由的個案進入訴訟，爭取權利。

伴侶盟秘書長簡至潔表示，依涉外民事法規定，「婚姻之成立，依各該當事人之本國法。但結婚之方式依當事人一方之本國法或依舉行地法者，亦為有效」，意謂雖然台灣同性婚姻合法，但如果該國同性婚姻未合法，就無法合法結婚。

(中時 )