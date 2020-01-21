新型冠狀病毒已經確定人傳人，病例加速爆增，台灣民眾究竟該怎麼保護自己？國內感染症專家強調「戴口罩、勤洗手」是唯一重點，以流感經驗來看，一般外科口罩防護效果就很好，不必搶戴不住的N95。尤其洗手還比戴口罩來得更重要，因為摳鼻子、揉眼眼更常成為感染的漏洞。疾管署副署長莊人祥也指出，上次SARS期間，大家都搞錯，以為只要帶N95口罩就能萬全。事實上，兩種口罩保護防護機制不同，患者若帶N95口罩反而會讓病毒擴散出去。

林口長庚感染醫學科教授級主治醫師黃景泰表示，目前外界對於引發武漢肺炎的新型冠狀病毒還不了解，疫情狀況有點失控，所以需要更加警覺、更加謹慎「越小心越好！」，而自我防護沒有想像中的難，只要確實做到戴口罩、勤洗手。

口罩部分，到底該怎麼選？黃景泰說，醫學相關文獻顯示，一般的外科口罩就有一定的效果，不必捨近求遠，外科口罩防護力就有超過8成以上。

黃景泰說，以醫護人員照顧流感病人的經驗來說，一般外科口罩不會比較差，反倒是在SARS期間爆紅的N95口罩，戴沒幾分鐘就呼吸困難，戴不住等於白戴；且病毒大小不會差很多，重點在於給予物理性屏障，遮住口鼻，並在有汙染可能性時就更換掉。

疾管署副署長莊人祥也提醒，N95口罩適合醫護人員因為密切照護需要，一班民眾只須戴外科口罩即可，若是疑似病例，或是確診個案，千萬不能佩戴N95口罩，他指出，上次SARS期間，大家都搞錯，以為只要帶N95口罩就能萬全。事實上，兩種口罩保護防護機制不同，患者若帶N95口罩反而會讓病毒擴散出去。

比戴口罩更重要的是勤洗手，黃景泰強調，只要觸碰任何事物後都該用肥皂洗手，因為醫院實務發現，醫護人員的院內感染，多半不是飛沫，而是肇禍於接觸環境的病人分泌物，加上摳鼻子、揉眼睛等小動作，讓洗手更加重要。

(中時 )