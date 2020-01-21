台灣運彩單場暨場中投注場次預告(1月21日~1月28日)

台灣運彩預祝大家新年快樂‧鼠年行大運‧咬錢咬不停~~~台灣運彩春節不打烊，自小年夜到年初五(1/23(四)到1/29(三))24小時營運，並提供多項賽事供消費者投注，陪消費者守歲過新年。

1.「籃球」：提供6場場中與2場單場投注。

過年假期(1/23~1/29)台灣運彩天天開立美國職籃場中投注，讓NBA球星陪你歡喜過鼠年！

週四(1/23) 08:30 有東區76人與暴龍的雙強對決、週五(1/24) 11:30上演獨行俠大戰拓荒者、週六(1/25)09:00由兩屆FMVP里歐納德帶領的快艇進攻狀態極佳的熱火、週日(1/26)09:30且看少了安比德的76人如何抵擋詹皇雷霸龍的攻勢、週一(1/27) 04:30 是由大鬍子哈登所領軍的火箭作客高海拔的金塊丹佛高原，農曆年假美國職籃賽事精彩刺激不打烊！

2.「足球」：提供18場場中與14場單場投注。

亞足聯U23錦標賽本週進入4強與決賽階段，來勢洶洶的南韓小組賽3連勝，8強絕殺約旦順利挺進，連續4屆都殺入4強史上唯一，將與沙烏地阿拉伯力爭決賽門票。沙烏地在小組賽2勝1和也強勢首名出線，8強面對地主泰國，憑一個十二碼氣走對手，首度打進4強。衛冕的烏茲別克在小組賽與南韓同組，1勝1和1敗的戰績僅以較佳得失球差壓倒伊朗晉級，但在8強大開殺戒，以5：1逆轉淘汰阿拉伯聯合大公國，將與澳洲角逐決賽資格。澳洲在小組賽僅拿下1勝2和，8強對敘利亞踢進加時賽才以1：0險勝。準決賽落敗的隊伍，將在1/25(六)晚間8點半上演季軍戰，並爭取最後一張東京奧運的入場券。決賽則在26日晚上8點半登場。這4場比賽台灣運彩都將加開單場及場中投注。

歐洲五大聯賽有多場精彩戲碼，德甲有榜首的RB萊比錫1/25(六)作客法蘭克福，以及排名第2的拜仁慕尼黑1/26(日)迎戰暫居第5的沙爾克04。同日(1/25)西甲有瓦倫西亞主場對壘巴塞隆納，兩隊在上季的國王盃決賽交鋒，瓦倫西亞以2：1搶下冠軍，本季西甲首循環，巴薩則在主場以5：2取得大勝。1/27(一)義甲「羅馬德比」不能錯過，拉齊歐與羅馬共用同一主場，本季首循環雙方1：1言和。

英格蘭足總盃本週末舉行第4輪賽事，因此英超提前到週中舉行，1/22(三)謝菲爾德聯主場再戰曼城、還有切爾西大戰兵工廠的「倫敦德比」，以及1/24(五)狼隊主場硬碰利物浦，都是本週不能錯過的焦點之戰。

3.「網球」：精選賽事提供單場或場中投注。

一年一度的澳洲網球公開賽本週火熱開戰，男子組第一種子是西班牙蠻牛納達爾，雖然身為第一種子但澳網是納達爾最少冠軍的四大賽，只在2009年拿過一次；第二種子N.喬科維奇包含去年共拿過7次澳網冠軍，氣勢萬鈞。

女子組方面，第一種子是澳洲好手巴蒂，她去年在法網拿到生涯第一座四大賽的冠軍，期待她在澳網硬地球場的表現；第二種子是身高一米八六的捷克名將Ka.普里斯科娃，上屆她在澳網止步四強，發球極為強勢的她是本屆澳網的超大熱門。

4.「冰球」：提供7場單場投注。

佛羅里達美洲豹哈伯狄奧火感持續發燙，近兩個月場均得分高達1.55，本週二(1/21)09:00，哈伯狄奧將率領豹群作客明尼蘇達荒野，荒野在12月一波連勝後，近期陷入低潮，此戰面對火力凶猛的美洲豹，荒野大軍能成功守下主場勝利嗎?

匹茲堡企鵝即便少了根澤爾，但在明星中鋒克羅斯比歸隊後，進攻端仍深具威脅。本週三(1/22)，企鵝軍團將挑戰本季表現脫台換骨的費城飛人，飛人主場戰績高居東部第三(15勝4敗4和)，氣勢如虹的企鵝能成功突圍嗎?

農曆春期期間適逢NHL明星週，但別忘了還有精采的歐洲冰球賽事。本週末將有兩場勢均力敵的瑞士國家冰球賽事開放單場投注，週六(1/25)02:45，朗瑙老虎將在主場面對洛桑，雙方本季前兩次交手，朗瑙老虎一勝難求，此戰回到主場勢必想討回顏面。週日(1/26)02:45，火力凶猛的楚格與貝爾將進行本季第四次交手，前三戰兩隊共攻進25球之多，此戰仍然會上演飆分大戰嗎?

5.「羽球」：自四強起開放單場投注。

本週世羽聯登場的賽事是台灣運彩首度開放投注的泰國大師賽，女單頭號種子山口茜今年狀況不佳，前兩站賽事都未進8強；第二種子地主依瑟儂上週奪下印尼大師賽后冠，此站能否在家鄉延續贏球手感，值得關注。男單方面少了桃田賢斗後，預計將是群雄並起的局面，除了前兩號種子諶龍與石宇奇，泰國地主選手坎塔蓬.旺差倫及維帝德薩恩也是不容忽視的奪冠潛在人選。

(中時電子報)