在《世間情》中飾演「李議員」走紅的女星李若玹，其小三壞女人逼真演技讓她大開知名度，而她近年也到對岸戲劇圈發展，在台灣則嘗試跨足綜藝圈，而在領域轉換之間，李若玹坦言剛開始遭逢大挫折，曾上吳宗憲節目卻只是整集枯坐，讓她忍不住回家痛哭，自責到寫信跟憲哥道歉。

據《三立新聞網》報導，李若玹曾經上憲哥的節目，完全抓不到插話的節奏，也接不到憲哥的話，1小時的錄影期間呈現無反應狀態，結束工作後回家她越想越沮喪，接著發了長信給吳宗憲，表示對不起憲哥跟觀眾，認為自己沒資格領通告費，邊寫信邊爆哭。

不過也因為經歷了這一段挫折，李若玹越挫越勇，慢慢找到了自己的定位，如今不但上節目能好好發揮，日前還在憲哥節目上拍性感寫真翻轉形象，獲得一致好評，甚至因為那一集，一天內增加了2千多粉絲數，眾網友拱她出寫真集，她有點難以突破心裡的坎兒，但想到憲哥鼓勵她的話「做藝人不可以沒自信」，瞬間增強不少勇氣。

(中時電子報)