交通部觀光局今（21）日表示，「2020台灣燈會-傳統燈區」有別以往燈車型式，今年特別融入觀光局「小鎮漫遊年」、「脊梁山脈旅遊年」、「鐵道觀光旅遊年」等主題旅遊年及「台灣好湯」國際級活動概念展現4大主題燈區，結合傳統花燈製作工藝與現代光影多媒體科技，並提供遊客與花燈良好的互動體驗，讓傳統花燈走出新方向。

觀光局說，今年生肖為鼠年，傳統燈區以各種造型有趣的生肖鼠引領遊客暢遊「小鎮漫遊」、「脊梁山脈」、「鐵道旅遊」及「台灣好湯」等4大燈區；其中，小鎮漫遊燈區的「漫遊鼠」踏著輕快的步伐，藉由文化、歷史、美食介紹台灣重要的經典小鎮；脊梁山脈燈區的「登山鼠」背起裝備邁開腳步，帶著大家體驗台灣山脈的生態、文化之美。

另外，觀光局說，鐵道旅遊燈區的「鼠站長」乘著台灣經典火車，讓鐵道旅遊特色及鐵路便當重回遊客的記憶；台灣好湯燈區的「溫泉鼠」帶著輕鬆愉快的心情，遍訪台灣知名溫（冷）泉，介紹各地知名的台灣好湯。

觀光局指出，傳統燈區藉由傳統花燈展現台灣主題旅遊及台灣重要名泉，並帶給民眾一個展新的互動體驗，期待遊客在參觀2020台灣燈會－傳統燈區之後，可以親身至現地造訪旅遊，感受多樣化的台灣特色觀光。

觀光局說明，「2020台灣燈會-傳統燈區」將於2月8日元宵節當天隆重登場，歡迎民眾前往台中市后里區「2020台灣燈會主展場-傳統燈區」賞燈，一同領略台灣花燈的傳統製作工藝及現代光影科技，並深入了解台灣主題觀光旅遊及特色景點。

(工商 )