國發會今（21）日表示，根據資策會最新統計，2019年行動支付普及率達62.2%，再創新高，行動支付也不再是年輕人專利，去年國內中高齡族群(46～65歲)使用率皆逾5成，其中46～55歲中年族群使用率更超過7成，成長率居各年齡層之冠。

行動支付在部分場域的使用率成長驚人，國發會說，去年民眾使用行動支付繳交水電油費、稅費等，與前一年度相比，加油站使用量增加近4倍、水電費則增加3.3倍，綜所稅的繳納件數亦成長約1.5倍。

國發會表示，過去兩年各部會積極擴大應用場域，以交通觀光為例，高鐵、機場捷運及高雄捷運在2017年率先導入，去年臺鐵完成系統建置，今年上半年淡海輕軌、北捷也將陸續上線。此外，全臺12處森林遊樂區、逾8成觀光遊樂區、15個文教場館，及經濟部重點輔導的北中南57個知名夜市商圈也可使用行動支付。

展望今年，國發會說，除了要擴大行動支付導入多元場域，例如行政規費、醫療診所、國家公園及農夫市集等;搭配全台重大節慶、活動，持續鼓勵商圈、小商家等提供行動支付。另外，也將加速電子票證數位化，推廣交通、觀光、校園等場域使用行動支付，並鼓勵公務員刷國旅卡使用行動支付作為示範。

同時，國發會說，今年也將加速修正電子支付機構管理條例，建立電子支付跨機構平台，開放行動支付業者間相互轉帳、共享點數，營造行動支付產業良好發展環境。

(工商 )