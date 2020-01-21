王思佳日前在《一袋女王》節目分享，某次出國為了不想早早去機場劃位而買了商務艙，結果回程遇到機票超賣，晚到的她已經沒有座位，就把護照甩到地勤桌上跟對方理論，沒想到卻遭到對方冷嗆回來，不想在機場度過一夜的她只好放軟姿態趕緊道歉，最後對方才讓她搭機。

對於自己親身遇到囂張沒有落魄久的人生經驗。王思佳表示自己曾在拍戲時遇過一個新人，睡到整個劇組都在等她開工，找人叫醒後也沒用，最後是執行製作親至她家接人，沒想到她到之後毫無虧欠的意思，之後導演就佯裝要拍她跑步畫面，叫她來回跑了20幾趟，但根本沒有開錄，之後還給她一個超仰角的畫面，讓王思佳看了對導演說：「導演你認真？」沒想到導演竟然回她說：「我高興妳管我！」而這位囂張的新人後來也在演藝圈消失了。

王思佳也舉自己的例子，因為買了商務艙回程卻飛機滿座，讓她怒嗆地勤說：「我今天空姐的位置都要坐啦！」結果對方卻悠悠地對王思佳說：「妳要這樣跟我說話嗎？」讓王思佳當場就軟了下來改用柔情攻勢說離家久了總是會想家，還解釋自己生理期講話太激動，當場跟對方道歉，最後終於登機的王思佳一走到機艙內才發現，那個位置就經濟艙倒數第三排，而且還在兩個身材相當圓潤的男子中間，苦笑說位置擠到她只能坐三分之一，全程還不用繫安全帶，因為自己根本就動不了，讓全場笑翻。

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(中時電子報)