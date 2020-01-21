一旦體內寒濕之氣凝結時，輕微的人每天都會精神不濟、嚴重時可能影響自體免疫功能，誘發自體免疫性疾病的產生。其實有許多外顯症狀都與體內濕氣過重有關，包括容易疲勞、頭暈、頭重、總是睡不飽、水腫、雙腳有緊繃感、體重不易下降、全身痠痛等，甚至排便時大便也比較黏稠、感覺排不乾淨。

台北市立聯合醫院區林森中醫院區中醫科主治醫師吳修安表示，當體內濕氣太重，影響身體的層面很廣，從睡眠、腸胃功能、皮膚敏感等，都是因為「濕」帶來的症狀，有的患者還會自述，感覺自己一整天都昏昏沉沉、睡眼惺忪、提不起勁、精神很差，嚴重的話，還會影響學習或工作的效率及思考、判斷的精準力。

門診中常見到很多病人，老是抱怨頭暈疲倦，可是跑遍各大醫院也做過很多檢查，卻都說沒病，這就是很典型的濕症患者。吳修安提醒，若不對症下藥，濕症是可以拖很久而不太會痊癒的，而且風寒濕邪在體內困久了，可鬱而化熱，進而造成痰瘀，想改善建議可從以下幾方面著手：

◎改變飲食習慣：

生冷食物、冰品或是涼性蔬果，會讓腸胃消化吸收功能停滯，建議少吃。若要吃生菜、沙拉、西瓜、大白菜、苦瓜等時，可在烹調中加入蔥、薑等辛香料，降低蔬菜的寒涼性質，也能順便暖胃，一舉兩得。

另外，適度的在菜單中吃一些冬瓜或苦瓜，可以瀝濕以減少身體中積蓄的過多水分，有些人會自製冬瓜水每天喝個200～300c.c.都有幫助，切記不要加糖以清淡為宜。

◎適度運動：

「發汗」也是很好的去濕邪方法，建議大家適時動一動，幫助身體活動起來，才不被環境的濕給困住，汗出擦乾且避免吹風，可以加速體內濕濁的排除。因為當身體有濕邪時，會讓人身體容易疲倦不想動，但是不活動更會加重體內「濕」的症狀，各個器官無法獲得充足的氧氣，惡性循環之下會更讓人感覺無力、疲倦。

延伸閱讀：

(中時電子報)