台中市霧峰警分局員警與志工合作，到市場做防竊宣導。（照片警方提供／陳淑芬台中傳真）

農曆春節已近，婆婆媽媽忙著採購，中市警方執行「109年加強重要節日安全維護工作」走進菜市場宣導，霧峰分局霧峰派出所員警與志工到霧峰菜市場，進行防範犯罪宣導；台中市第一分局也到第五市場做防竊宣導，提醒民眾在擁擠人潮中要將背包背至前方，以免財物被宵小覬覦。

春節前市場採買人潮相當多，中市警局第一分局到第五市場採徒步防竊宣導，員警及志工並高舉「小心扒竊」斗大紅色標語，西區派出所副所長謝易達率隊親自向民眾提醒，人潮眾多之處所應將包包背至前方，因為皮包放胸前是自己的，放背後就是別人的，呼籲採蟒民眾要隨時注意隨身物品及財物。

第一分局分局長長孫太康提醒民眾外出旅行時，應該隨時注意身邊可疑人事物、貴重物品不離身，勿讓宵小有機可趁，才能安心過好年。

霧峰分局霧峰派出所員警與志工走入霧峰菜市場內，進行預防犯罪宣導。霧峰所所長郭岱陽表示，結合協勤民力及志工等力量，警方才能達到「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大執行重點，讓民眾在年節期間能平安順心。

(中時 )