捕鼠大隊「Suffolk and Norfolk Rat Pack」過去捕鼠的畫面。影片恐有不舒服畫面，請慎入。

英國一戶豬舍遭鼠被入侵，不堪其擾的豬農找來捕鼠大隊幫忙，8隻梗犬出勤7小時後竟收穫多達730隻肥鼠，當中有的更重達1公斤，成果豐碩。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國東部沙福郡（Suffolk）艾鎮（Eye）一戶豬舍慘遭鼠輩入侵，豬圈主人找來當地免費抓鼠的捕鼠大隊「Suffolk and Norfolk Rat Pack」幫忙，12日，8隻諾福克㹴犬（Norfolk terrier）出勤7小時抓鼠，最後竟收穫了多達730隻老鼠，當中有的體重重達1公斤，體型就和諾福克梗犬一樣大，一隻隻身形肥碩的胖鼠擺在地上留下豐收大合照，畫面相當驚人。

Suffolk and Norfolk Rat Pack經理庫克（Ed Cook）表示，這是團隊成立至今所遇到的最嚴重鼠患。他們事前曾派員前往這個「被鼠輩爬滿」的豬舍勘查，員工回報情形相當驚人，因為糧倉裡都是老鼠，他們判斷這些老鼠會造成嚴重的疾病傳染風險，牠們不斷啃咬糧食，最終也可能對豬隻造成威脅，庫克還提到，老鼠繁衍力相當驚人，稍不注意，數量可能就爆發到數千隻。

在英國獵捕老鼠是合法的，庫克指出，比起用藥毒死老鼠，讓獵犬捕捉老鼠是更為人道的方式，他說諾福克㹴犬是天生捕鼠好手，雖然所有狗都會玩你丟我撿的遊戲，但是這些狗能夠抓鼠，牠們的DNA裡就有捕獵基因，不需要特別訓練，與生俱來的天賦就是去抓老鼠，幾秒內就能抓到一隻，相較之下，施放毒藥可能要48小時後才會看到成效。

(中時電子報)