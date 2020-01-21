虎尾就業中心與業者合作，專為失業者推出年貨大優惠，就業中心頓成年貨大街。(許素惠攝)

失業民眾以市價一半買到年貨，緩解不少經濟壓力。(許素惠攝)

辦年貨到就業中心嘛也通！虎尾就業中心體恤待業民眾經濟較困難，特別與業者合作，辦理「年貨JOB好康」回饋活動，原本招募人才的企業，紛紛響應活動釋出買一送一及5折好康優惠，讓失業者買到物美價廉的年貨。

響應的業者包括金億陽開、龍澤、源順食品、金梓食品肉乾肉鬆專賣店、台全珍豬、晶晶食品行、安記食品、老先覺麻辣窯燒鍋北港華勝店、雲林縣瓊埔合作農場阿甘薯叔、雲林縣精緻農業生產合作社、雲林縣水林果菜生產合作社、祥益食品等12家企業與多元就業開發單位。

大家透過網路訂購，業者集貨、民眾取貨都在就業中心，虎尾就業中心頓時成了物流中心，年貨擺滿滿，大家大包小包滿載而歸。

目前待業的林小姐說，因為還沒找到工作，原本不打算辦年貨，沒想到就業中心這樣貼心，爭取業者大優惠，讓失業的人可以市價的一半買到相同的年貨，紓緩不少經濟壓力，實在很感恩。

虎尾就業中心主任張春美希望藉以讓失業者無後顧之憂過年，年後能全心尋職，並順利找到合適的工作。

(中時 )