張亞中有意角逐國民黨黨主席，今（21）日他指出，黨主席如果永遠只能在這些既有權力的小圈圈中產生，國民黨如何改革重生？因此他呼籲國民黨廢除參選黨主席者需曾任中央委員或中評委的限制。

張亞中表示，國民黨日前公布黨主席補選兩條件：一是必須在1月17日至2月3日，兩個星期內完成黨員連署。然而扣除其中一個星期不上班的年假，只剩下一個星期的時間連署所需要的約一萬四千名黨員；另一個框框限制，是必須曾經是中央委員或中評委員。「這是為參選資格築起的高牆，讓社會上各界優秀黨員沒有資格參選，黨主席如果永遠只能在這些既有權力的小圈圈中產生，國民黨如何改革重生？」

張亞中直言，國民黨的選舉方式仍是封閉的，沒有黨的職位，即使再優秀、再有理念、再有能力，也難以參選黨主席，黨主席只是在既有的權力結構中，換人做做看而已。

他也公佈給代理黨主席林榮德及秘書長曾銘宗的公開信，說明此次補選主席方式會給國民黨帶來的傷害，希望黨中央能夠亡羊補牢，並建議任何黨員都可參選、取消連署制、採取兩輪決選制與網路投票，希望國民黨能夠從善如流，儘快修改規定，讓更多優秀人才能參選。

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(中時電子報)